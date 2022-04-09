Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı; 2 şehit (2)

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VALİ ELBAN: SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Adana´nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı, 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin ise yaralandığı kaza sonrası Adana Valisi Süleyman Elban ilçeye gitti. Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden Elban, çıkışta kaza hakkında bilgi verdi. Kazanın Kozan çıkışında meydana geldiğini söyleyen Elban, "Bugün 15.30 sıralarında Kozan çıkışında kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir otomobil, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde şehit oldu. Bir yaralının durumu ağır. Hastanede tedavileri devam ediyor" dedi.

Öte yandan, gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-04-09 18:18:43



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