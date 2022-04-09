Adana Valisi Elban, kazada yaralanan askerleri ziyaret etti

– Adana Valisi Süleyman Elban, 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

KozanAdana karayolunda saat 15.30 sıralarında, Kozan istikametinden Adana istikametine seyir halinde olan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 01 JAA 081 plakalı askeri araç ile Kayseri istikametinden Kadirli istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı. Askeri araç devrilirken, otomobil refüje çıktı. Kazada Osmaniye Düziçi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Malatya nüfusuna kayıtlı Asteğmen Burak Şahin şehit oldu, yaralı askerler Muharrem Efendi Dündar, Fuat Bolat ve İsmail Akcin Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan hastanede eşinin durumunu öğrenen şehit Yusuf Avan’ın eşi güçlükte ayakta dururken, şehidin 3 yaşındaki kızını jandarma görevlileri taşıdı. Şehidin eşinin 2 aylık hamile olduğu öğrenilirken şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi şehidin arkadaşları tarafından teselli edildi.



Vali yaralı askerleri ziyaret etti

Adana Valisi Süleyman Elban, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş ve Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ile birlikte hastanede tedavi altına alınan askerleri ziyaret eden Vali Elban, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hekimlerinden bilgi aldı.

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