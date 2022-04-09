Adanaspor - Balıkesirspor: 3-1

Can ÇELİK / ADANA, (DHA)-
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Hüseyin Aylak
ADANASPOR: Burak Donkor, Kadir, Hıfsullah, Fıratcan, Celil (Dk. 81 Efe), Bennasser, Yiğithan, Ciss (Dk. 90+2 Ahmethan), Tetteh (Dk. 70 Eren), Bruns (Dk. 90+2 Harun)
BALIKESİRSPOR: Atilla Alperen (Dk. 56 Berat), Batuhan, Doğa, Erdem, Anıl (Dk. 46 Oğuz Han), Muhammed Ali (Dk. 61 Bilalli), Kore, Kethevoama (Dk. 46 Sedat), İbrahim, Otoo (Dk. 46 Ambrose)
GOLLER: Dk. 34 Fıratcan, Dk. 39 ve Dk. 53 Ciss (Adanaspor), Dk. 10 İbrahim (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Ciss, Efe (Adanaspor), İbrahim, Doğa, Muhammed Ali, Erdem (Balıkesirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Adanaspor, sahasında Balıkesirspor´u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
10´uncu dakikada Balıkesirspor´da Kethevoama, takım arkadaşından gelen pası tek topla ceza sahası içindeki İbrahim´le buluşturdu. İbrahim´in düzgün vuruşuyla top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
23´üncü dakikada Adanaspor atağında sol köşede topla buluşan Ciss, ceza sahasına sert bir orta yaptı. Gelen topa yükselen Tetteh´in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
25´inci dakikada savunmadan topu çalan Adanaspor´da rakip ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Bruns, bekletmeden vurdu. Bu şutta meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
34´üncü dakikada Adanaspor atağında soldan derine inen Hifsullah´ın rakibinden sıyrılıp yaptığı ortaya ceza sahasında içinde yükselen Fıratcan, şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
39´uncu dakikada Adanaspor´un sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunu Celil kullandı. Celil´in rakip ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Ciss, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1´lik üstünlüğüyle bitti.
53´üncü dakikada Adanaspor atağında Bruns´un pasında sağda topu alan Fıratcan, bekletmeden ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasında iki rakibinin arasında topa yükselen Ciss, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.
74´üncü dakikada Adanaspor´un kontra atağında ceza sahası dışında topla buluşan Celil´in uzaktan attığı şutta kaleci Atilla sağ köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çeldi.
90+5´inci dakikada Adanaspor´un sağdan kazandığı serbest vuruşu Efe kullandı. Bu futbolcunun ortasında karambolde top Ahmethan´a yöneldi. Ahmethan meşin yuvarlağı kafayla ağlara yollasa da hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma Adanaspor´un 3-1´lik galibiyetiyle sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-04-09 22:33:47
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