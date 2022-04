 Konserde oğlu öldürülen anne: Katil, hakim karşısına damat gibi çıkmış

Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gülşen konserini dinlemeye gelen Akif Ozan Özdoğan´ı (15) bıçaklayarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan M.C. (17) hakim karşısına çıktı. M.C., "Ozan´ı bıçakladığımın farkında değildim" dedi. Duruşma sonrası konuşan Akif Ozan'ın annesi Emel Özdoğan ise "İçim her gün yanıyor. Sanık, hakim karşısına damat gibi giyinip çıkmış. Oğlum ise toprağın altında yatıyor. Adalete sığınıyorum" diye konuştu.

Olay, 29 Ekim 2021´de saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı´nda meydana geldi. Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17), iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahneye çıkan Gülşen´in konserine gitti. Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G. (17), konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen Suriyeli M.C. ile Mustafa G. arasında tartışma çıkı. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G., Akif Ozan Özdoğan ve ağabeyi Orçun Özdoğan ile olayla alakası olmayan Z.Ç.´yi (16) yaralayıp kaçtı.

OZAN, KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Karnından ve koltuk altından yaralanan Akif Ozan Özdoğan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.C.´yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi´nde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

İKİ ÖLÜMCÜL BIÇAK DARBESİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede M.C.´nin Akif Ozan Özdoğan´ı iki ölümcül bıçak darbesiyle yaraladığı, bundan dolayı öldürme kastının olduğu belirtilerek, `kasten çocuğu öldürme, kasten çocuğu öldürmeye teşebbüs, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma, bulundurma´ suçlarından yargılanması istendi.

`OZAN´I VURDUĞUMUN BİLE FARKINDA DEĞİLDİM´

Davanın ilk duruşmasındaki savunmasında yaşananların sorumlusunun Mustafa G. olduğunu öne süren M.C., onunla yaşadığı tartışma sonrası etrafının sarılması üzerine kendini korumak için bıçak çıkardığını söyledi. Mustafa G.´nin tartışma sırasında arkadaşlarına dönerek `gelin bunu gebertelim´ diye konuştuğunu iddia eden M.C., "Bu şekilde kavga büyüdü. Ben Ozan ile Orçun´u tanımazdım. Kalabalıkta etrafa bakarken bir bıçak gördüm ama Ozan´ın elinde miydi bilmiyorum. O sırada Ozan arkadan gelip bana yumruk attı. Bıçağı çıkardım. Mustafa G.´yi ayağından ve sağ kolundan yaraladım. Fakat Orçun ve olayla alakası olmayan Z.Ç.´nin nasıl yaralandığını hatırlamıyorum. Hatta Ozan´ı bıçakladığımın bile farkında değildim" dedi. Duruşma, müştekiler ve tanıkların dinlenmesinin ardından 23 Haziran´a ertelendi.

`OĞLUMU, ELİN CANİSİ ÖLDÜRSÜN DİYE YETİŞTİRMEDİM´

Duruşma sonrası konuşan Akif Ozan Özdoğan´ın annesi Emel Özdoğan, oğlunun sessiz, sakin bir çocuk olduğunu söyledi. Hukuken sonuna kadar mücadele edeceğini belirten Özdoğan, "Yasal olarak oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Suçlu, en ağır cezayı alsın. Onu yetim olarak büyüttüm. Oğlumu, elin canisi öldürsün diye yetiştirmedim. İçim her gün yanıyor. Sanık, hakim karşısına damat gibi giyinip çıkmış. Oğlum ise toprağın altında yatıyor. Kendini savunma şansı yok. Adalete sığınıyorum" diye konuştu.

Özdoğan´ın avukatı Rıdvan Şahin ise Akif Ozan Özdoğan´ın olayın muhatabı bile değilken öldürüldüğünü, karşı tarafın ise buna rağmen savunmasını meşru müdafaa üzerine kurduğunu söyledi. Dosyada her şeyin net olduğunu ifade eden Şahin, "Sanığın, çocuğunun nitelikli öldürülmesinden ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için elimizden geleni yapacağız" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

