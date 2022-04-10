Adana'da kaza şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

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Adana'nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında şehit olan 2 asker son yolcularına uğurlanıyor.

AdanaKozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan için Adana İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törenin ardından Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi Malatya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine uğurlanacak.

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