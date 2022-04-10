Kaza şehitleri gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı Trafik kazasında şehit olan 2 asker, Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde trafik kazasında şehit olan 2 asker, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

AdanaKozan karayolu Mansurlu kavşağında otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şahin ve Avan’ın naaşları cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehitlerin naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına konuldu. Bu sırada gözyaşlarına boğulan şehit yakınları ağıt yaktı. Şehit yakınlarını kadın askerler teskin etmeye çalıştı. Saygı duruşuyla başlayan törende Adana İl Müftüsü Hasan Çınar şehitler için dua okudu. Duanın ardından şehit naaşları silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Astsubay Çavuş Burak Şahin'in cenazesi İstanbul’a, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesine uğurlandı.

Törene Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve çok sayıda kamu kurum müdürü ile komutanlar katıldı.

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