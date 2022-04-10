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Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ile projelerin sürdürülebilirliği görüşüldü

İHA

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ile projelerin sürdürülebilirliği görüşüldü

Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ile projelerin sürdürülebilirliği görüşüldü.
Seyhan Belediyesi, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) yetkilileri ile 25 Mart’ta bir çalıştay gerçekleştirdi. Kadın Dayanışma Merkezi’nden gerçekleştirilen çalıştayda, ortaklık çerçevesindeki yeni dönem projelerinin geleceği ve sürdürülebilirliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Kolaylaştırıcılığını Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği çalıştaya Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, GİZ Ülke Direktörü Rubeena Esmail, Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Destek Programları Kıdemli Danışmanı Candost Aydın, Qudra 2 Programı Türkiye Koordinatörü Dagmar Blickwede, Qudra 2 Programı Proje Danışmanı Tuğçe Caner, CLIP 2 Kıdemli Proje Danışmanı Sinem Kuz, CLIP 2 Proje Danışmanı Nico Grubert, PEP Proje Danışmanı Hannah Pascucci, Dış İlişkiler Müdürü Burcu Çimen ve Seykoop Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şenyurt katıldı.
Kadın Dayanışma Merkezi düzenlediği Türkçe dil kursu, seramik, resim, kolonya ve sabun üretimi ve tekstil alanlarındaki eğitimler ile bireysel ve grup psikososyal destek, farkındalık seminerleri ve uyum etkinlikleri aracılığıyla bugüne kadar 8000’in üzerinde faydalanıcıya ulaştı.
2018 yılında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu işbirliğindeki Toplum Merkezleri Projesi (CCP) kapsamında başlayan ve mevcut dönemde Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen CLIP 2 ve PEP programlarından ve yine Avrupa Birliği, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ve İspanya Uluslararası Kalınma ve İşbirliği Kurumu tarafından ortak finanse edilen Qudra 2 programından alınan hibe desteği ile yürütülen projeler kapsamında, Türk vatandaşları, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve diğer milletlerden mültecilerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.
Projeler kapsamında kadına şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerine, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine yönelik mesleki, sosyal ve hukuki destekler sağlanıyor. Ayrıca, kadın çalışmaları alanında eğitim ve seminerler düzenlenerek kişisel gelişimlerinin sağlanması da amaçlanıyor. Politika belgeleri oluşturulmasına desteklenerek hem kapasite gelişimine katkıda bulunulmasının yanı sıra iyi uygulama örnekleri sayesinde farkındalık artırılması sağlanıyor.

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