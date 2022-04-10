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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (2)

DHA

Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (2)


ŞEHİT AVAN'IN CENAZESİNE BAKAN SOYLU DA KATILDI
Adana´nın Kozan ilçesinde dün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı´na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan´ın (28) cenazesi, Adana´daki törenin ardından memleketi Osmaniye´nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii´ne getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kent protokolü, babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.
DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan´ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ali Çakmak´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutuna Bakan Soylu, baba Adem Avan ile vatandaşlar omuz verdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi daha sonra dualarla Çamiçi Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. (DHA)
İbrahim EMÜL-Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye),(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-04-10 13:43:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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