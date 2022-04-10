Adana Demirspor - Altay : 3-1

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Anıl ATAR / ADANA, (DHA)-STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

ADANA DEMİRSPOR: Muric Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan (Dk.68 Dokovic), Stambouli, Akintola (Dk.87 Vargas), Belhanda (Dk.79 Erhun), Yunus, Assombalonga (Dk.68 Balotelli)

ALTAY: Mateusz-Eric, Naderi, Thiam, Cebrail, Ceyhun, Poko (Dk.72 Zeki), Rodriguez, Eren (Dk.46 Kappel), Kazımcan (Dk.46 Özgür)(Dk.62 İbrahim), Bamba

GOLLER: Dk.33 Belhanda, Dk. 36 Samet, Dk.87 Balotelli(Pen) (Adana Demirspor), Dk.82 Naderi (Altay)

SARI KARTLAR: Yunus (Adana Demirspor), Bamba (Altay)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 3-1 mağlup etti.

9'uncu dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Stambouli, kaleyi görür görmez şut çekti ancak Kande kayarak topa müdahale etti.

13'üncü dakikada Altay'da topla buluşan Rodriguez, ceza sahası dışından sert vurdu ancak top kaleci Muric'de kaldı.

14'üncü dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan atak geliştiren Yunus, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

20'nci dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Gökhan, ceza sahası içerisine orta açtı. Savunmanın arkasına gelen topa yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda kaleci Mateusz, son anda topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan atak geliştiren Svensson, Belhanda'ya pasını gönderdi. Topu önüne alarak ceza sahası içerisine giren Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

36'ncı dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan serbest vuruş kullanan Yunus, ceza sahası içerisine ortaladı. Altay'da savunmanın ters kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Karambolde içerisinde topu önünde bulan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0

42'nci dakikada Altay'da atak geliştiren Bamba, sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Bamba'nın pasında savunmada Samet'in ters vuruşunda kaleci Muric topu son anda kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

66'ncı dakikada Adana Demirspor'da atak geliştiren Akintola, orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar girdi. Akintola'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

69'uncu dakikada Adana Demirspor'un atağında Balotelli sol kanattan ceza sahası içerisine girdi. Balotelli'nin ortasında topla buluşan Akintola kaleciyle baş başa kaldı. Akintola'nın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

70'inci dakikada Adana Demirspor'da karambolde topla buluşan Balotelli, kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Mateusz gole izin vermedi.

82'nci dakikada Altay'da köşe vuruşu kullanan Rodriguez'ın ortasında karambolde topla buluşan Naderi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-1

86'ncı dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan atak geliştiren Yunus, ceza sahası içerisindeki Stambouli'ye pasını verdi. Savunmanın müdahalesiyle Stambouli yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

87'nci dakika penaltı için topun başına gelen Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:3-1

Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-10 18:04:12



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