Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (3)

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Adana´nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüse çarpan 01 JB 505 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır (55) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Ali GÖKDAL

2022-04-10 18:20:06



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