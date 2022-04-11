Atıl köy okulunu restore ettirip eğitim yuvası haline getirdi 6 ay önce koyunlar otluyordu, şimdi öğrenciler için eğitim yuvası oldu Ogün Sever Okur: “İnşallah bu çocuklar da buraları unutmaz ve bu şekilde yardımlar yapmaya devam eder”

Adana’da yaklaşık 30 yıldır atıl vaziyette olan, içerisinde koyunların otladığı köy okulunu topladığı yardımlarla restore edip eğitim yuvası haline getiren Ogün Sever Okur, kendisinin de çadırlarda büyüdüğünü söyleyerek, “Buraları unutmadım. İnşallah burada okuyan çocuklarda unutmaz ve bu şekilde yardımlar yapmaya devam eder” dedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmez Hüyüğü İlkokulu, 60 sene önce yapıldı. 30 sene boyunca hizmet veren okul, yaklaşık 30 sene önce de kapandı. Köydeki çocuklar da taşımalı eğitimle 10 kilometre uzaklıktaki Doğankent İlkokuluna gitmeye başladı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan Ogün Sever Okur, okulun halini görüp restore ettirmek istedi. Yurt dışı kaynaklı yardım kampanyası başlatan Okur, Yüreğir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de destek alarak 6 ayda atıl vaziyetteki köy okulunu ve yanındaki lojmanı restore edip 2 sınıflı eğitim yuvası haline getirdi.

Onlarca anasınıfı öğrencisinin eğitim gördüğü okulda, çocukların öğle yemeği ihtiyaçları da karşılanıyor.



“Ben buraları unutmadım”

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ogün Sever Okur, kendi küçüklüğünün de çadırlarda geçtiğini söyleyerek, “Bu okul 6 ay önce atıl durumdaydı. 30 yıl geçmişi var. Harabe durumdaydı biz geldik el attık bu okulun buraya gerektiğini düşündük. Tadilatını yaptırıp devletimize teslim ettik. İlgili yerlerden izinlerimizi aldık. Daha sonra çok güzel bir anasınıfı yaptık. Şimdilik anaokulu ama yakın zamanda ilkokula dönecek. İnşallah buradan güzel çocuklar mezun ederiz. Küçüklüğüm çadırlarda geçti. Bu yüzden buraları unutmadım. İnşallah burada okuyan çocuklar da unutmaz ve bu şekilde yardımlar yapmaya devam eder” diye konuştu.



“Yapımında herkes destek oldu”

Köyde 600’den fazla öğrencinin olduğunu ve bu öğrencilerin bir kısmının anasınıfına gitmediğini aktaran Okur, “Bu okul buradaki köy nüfusuna aynı zamanda çevredeki çadırda yaşayan çocuklara gerekliydi. Burada 608 çocuğumuz vardı ve okula gitmiyorlardı. En fazla onlar için gerekliydi burası. Buranın yapımında yurtdışındaki arkadaşlarım destek oldular sosyal medyada bir sayfam var oradan destek oldular. Tabi ki kaymakamlığımızdan da destek aldıktan sonra bu hale getirdik” dedi.

Restorasyonun maliyetinin 520 bin lirayı bulduğunu aktaran Okur, “Buranın maliyeti de yaklaşık 500520 bin TL’yi buldu. Okulumuz kendi enerjisini kendisi üretiyor. Güneş paneli taktık. Lojmanımız var. 2 sınıflı da binamız var. Ortada da bir oyun alanımız var” ifadelerini kullandı.

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