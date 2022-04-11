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81 yaşındaki ikizlerin kaderi kalp kapağında da birleşti Tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran kardeşlerin ortak hastalıkları şeker ve tansiyona, kalp kapağı darlığı da eklendi İkizlerin kalp kapakları, iki yıl arayla TAVI işlemiyle değişti

İHA

81 yaşındaki ikizlerin kaderi kalp kapağında da birleşti Tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran kardeşlerin ortak hastalıkları şeker ve tansiyona, kalp kapağı darlığı da eklendi İkizlerin kalp kapakları, iki yıl arayla TAVI işlemiyle değişti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 1941 yılında dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran kardeşler, hayatlarındaki birçok şey gibi sağlıkta da aynı kaderi paylaştı. Her ikisi de şeker ve tansiyon hastası olan 81 yaşındaki ikizlerin iki yıl arayla TAVI yöntemiyle kalp kapakları değişti.
İkizlerden, kapak darlığı yaşayan ilk kardeş İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi Yurdagül Güneşli oldu. Yurdagül Güneşli’nin 2020 yılında yapılan muayenesinde kalp kapağının değişmesi gerektiği belirlendi. Yaşının getirdiği risk nedeniyle Yurdagül Güneşli’nin kalp kapağı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kasıktan girilerek yapılan ve göğüs kafesinin kesilmediği Trans Aortik Valve Implantasyonu (TAVI) işlemiyle değiştirildi. Fethiye’de yaşayan ve kardeşinin sağlığına kavuşmasına sevinen Yurdanur Evran ise geçtiğimiz haftalarda aynı hastalıkla karşılaştı. Geceleri uyuyamayınca Fethiye Devlet Hastanesi ve ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Yurdanur Evran’ın kalp kapağının değişmesi gerektiği belirlendi. 2 çocuk annesi Yurdanur Evran bunun üzerine, kızının yaşadığı Adana’ya geldi.

İkinci gün taburcu oldu
Yurdanur Evran’ın kalp kapağı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ile Doç. Dr. Ömer Şen ve kardiyoloji ekibi tarafından TAVI yöntemiyle değiştirildi. Yurdanur Evran iki gün sonra taburcu edildi. Neşesiyle hastane personeline keyifli günler yaşatan ve teşekkürünü, söylediği sanat müziği şarkılarıyla dile getiren Yurdanur Evran, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Evran, “İkizimle, birbirimizin duygularını hissedebiliyoruz. Bazen içime bir sıkıntı çöküyor, ikizimi arıyorum, onun da canının sıkkın olduğunu öğreniyorum. Sağlıkta da kaderimiz aynı çizgide ilerliyor. İkimiz de şeker ve tansiyon hastasıyız. En son ikimizde de kalp kapağı darlığı çıktı” dedi.
TAVI yöntemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ise bu teknikte kalp kapağının, göğüs kafesi kesilmeden, kasıktan girilerek değiştirildiğini ve hastaya büyük bir konfor sağladığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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