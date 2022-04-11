Piton Döner, iftarda dolup taşıyor

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Adana’da bulunan Piton Döner, iftar saatlerinde dolup taşıyor.

Kentte hizmet veren Mehmet İkram Taş’ın sahibi olduğu Piton Döner, her akşam iftar saatinde Adanalıları ağırlıyor.

Mehmet İkram Taş, her akşam Adanalıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Taş, “Adanalılar kaliteli hizmet için bizleri tercih ediyor. İftar nedeniyle özel menülerimiz var ve onları tercih ediyorlar. Birbirinden farklı salatalarımız, özel piton dönerimizle misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

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