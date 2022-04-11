"12 Numaralı Adam" Adanalılarla buluşuyor

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"12 Numaralı Adam" 14 Nisan’da, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karakteri ile rol alan Erkan Kolçak Köstendil tarafından yazılan ve sahnelenen ’12 Numaralı Adam’’ adlı tek kişilik tiyatro oyunu 14 Nisan Perşembe saat 20:30’da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.

Köstendil’in performansını sergilediği 90 dakikalık 2 perde halinde, tiyatroseverlerle buluşacak oyunun biletlerine Büyükşehir Belediyesi Gişesi’nden ve Biletix’ten ulaşılabiliyor.

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