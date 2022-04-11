Eşinin bıçakla öldürdüğü Elif, kucağındaki Ali bebeği korumaya çalışmış (2)

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SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Adana´da ayrı yaşadığı eşi Elif İyik´i bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Murat İyik, sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi´ne getirildi. İşlemleri tamamlanan Murat İyik, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım" dedi. Emniyete götürülen İyik´in, Cinayet Büro Amirliği´ndeki sorgusu sürüyor. (DHA)Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-11 14:41:30



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