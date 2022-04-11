Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de

Türkiye Hentbol Federasyonu 1. Lig Kadınlar A Grubu’nu ikinci bitirerek playoff’lara kalan Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, aldığı başarılı sonuçların ardından Süper Lig'e çıktı.

Normal sezonu ikinci bitirerek playoff’lara kalan Adana ekibi Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Alanya’da düzenlenen playoff karşılaşmalarında 7 puan toplayarak Süper Lig’e yükselmeyi başardı. İlk maçını Kırşehir Belediyesi ile oynayan Adasokağı, mücadeleyi 2120 kaybetti. İkinci maçında Bolu Belediyesi'ni 2825 mağlup eden Adana temsilcisi, üçüncü karşılaşmasında Polatlı Belediyesi ile 2727 berabere kaldı. Adasokağı, son maçında da Mudanya Belediyesporu 2318 mağlup edince adını Süper Lig'e yazdırdı.

Açıklamalarda bulunan Adasokağı Hentbol Takımı Başkanı Alper Tunga Kalsın, "Süper Lig'de de Adana'yı başarıyla temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Sporcularımızla birlikte hedeflediğimiz Süper Lig'e çıktığımız için mutluyuz. Bu mutluluğumuzu Adana ile paylaşıyoruz. Bu yolda yanımızda olan sponsorlarımıza, maddi manevi yanımızda olan destekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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