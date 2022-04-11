Murat Sancak: “Bu kadar yıldız bize yeter” Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak gençlerle buluştu “Trabzonspor maçı kolay geçmeyecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Murat Sancak: “Bu kadar yıldız bize yeter” Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak gençlerle buluştu “Trabzonspor maçı kolay geçmeyecek”

İHA

Murat Sancak: “Bu kadar yıldız bize yeter” Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak gençlerle buluştu “Trabzonspor maçı kolay geçmeyecek”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, gelecek sezon takıma yıldız transfer yapmayacaklarını söyleyerek, “Sadece ihtiyacımız olan bölgelere doğru adamlarla takviye yapacağız” dedi. Balotelli’nin İtalya Milli Futbol Takımı’na davet edilmemesi hakkında da Sancak, Mancini’nin hata ettiğini söyledi.
Sancak, Çukurova Üniversitesi’nde gençlerle bir araya geldi. Ardından gazetecilere konuşan Başkan Sancak, takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi. Avrupa’ya gitme hedeflerinden bahseden Sancak, “İlk 4 hedefimiz var. Allah nasip ederse olursa Avrupa’ya gitsek memnun oluruz” diye konuştu.
Balotelli ve Belhanda gibi yıldız oyuncuların gelecek sezonda takımda olmasını istediğini aktaran Sancak, “Bunlar özel oyuncular. Arzu eder ki beraber olalım ama hayat ne getirir bakacağız” dedi.

“Mancini hata etti”
İtalya Milli Futbol Takımı’na davet edilmeyen Balotelli hakkında da konuşan Sancak, “Bence Roberto Mancini hata etti. Götürseydi tur atlayabilirdi. Balotelli gibi bir golcün varsa 90 dakikada 1 tane atar götürür işi” ifadelerini kullandı.

“Öyle taleple olmaz”
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından taraftarlara serzenişte bulunan Başkan Sancak, “Ne kadar ekmek o kadar köfte. Öyle taleple olmaz. Önce başkanı motive edeceksin. Stadyumu dolduracaksın. Lisanslı ürünleri alacaksın ondan sonra iste, olur” şeklinde konuştu.

“İhtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız”
Gelecek sezon takıma yıldız transfer olmayacağını söyleyen Başkan Sancak, “Bu kadar yıldız yeter bize. Sadece ihtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız. Doğru adamları alacağız ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Çukurova Belediyespor’un Sultanlar Ligi’ne yükselmesini de değerlendiren ve Adana Demirspor’un bünyesine girebileceğinin sinyalini veren Başkan Sancak, “Olabilir de olmayabilir de. Bakacağız. Olursa fena olmaz” şeklinde konuştu.
Yeni spor yasası ve TFF seçimleri hakkında da konuşan Başkan Sancak, şunları söyledi:
“Komisyondan geçen yasa biraz daha gözden geçirilmeli. Kötü niyetli olan yönetici her zaman var olacak ama bundan sonra iyi niyetli yönetici bulmakta zorlanırız. Bunu bir daha gözden geçirmek lazım. TFF seçimleri içinde başkan adaylarını bekliyoruz. Kim Türk futboluna katkı sağlayacaksa, kim ileri götürecekse art niyetsiz bir şekilde herkes destek verecektir.”

“Avrupa iddiamız var”
23 Nisan’da lider Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Sancak, “İnşallah Trabzonspor buraya gelirken şampiyonluğu garanti etmiş olur da, biz de yeneriz onları. Çünkü Avrupa iddiamız var bizim. Ancak burada şampiyon olmaya gelirlerse işlerinin kolay olmayacağını bilsinler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek polise yakalandı
YEREL HABERLER Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı gerçek ...
Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de
YEREL HABERLER Adasokağı Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'de
Yüreğir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine gıda ...
Eşinin bıçakla öldürdüğü Elif, kucağındaki Ali bebeği korumaya çalışmış (2)
YEREL HABERLER Eşinin bıçakla öldürdüğü Elif, kucağındaki Ali bebeği ...
Kozan'da magandalar parka zarar verdi
YEREL HABERLER Kozan'da magandalar parka zarar verdi
Eşini öldüren zanlı sağlık kontrolünden geçirildi Adana’da boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü öne sürülen koca teslim olduktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Eşini öldüren zanlı sağlık kontrolünden ...
Çelik'ten yaralı askerlere "geçmiş olsun" telefonu
YEREL HABERLER Çelik'ten yaralı askerlere "geçmiş olsun" telefonu
Kalp sağlığının en büyük 5 düşmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, kalp sağlığını en çok kolesterol, sigara tüketimi, hipertansiyon, diyabet ve hareketsiz yaşamın etkilediğini belirtti
YEREL HABERLER Kalp sağlığının en büyük 5 düşmanı Prof. Dr. Onur ...
Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü Adana’da boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçakladıktan sonra kaçtığı sırada polisi arayıp olayı ihbar etti
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak ...
"12 Numaralı Adam" Adanalılarla buluşuyor
YEREL HABERLER "12 Numaralı Adam" Adanalılarla buluşuyor
Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü kadının cenazesi yakınlarına teslim ...
Piton Döner, iftarda dolup taşıyor
YEREL HABERLER Piton Döner, iftarda dolup taşıyor
Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin eğitim tırı Adana’da
YEREL HABERLER Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin eğitim ...
Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi yaparken yakalandı 
YEREL HABERLER Çatıdaki depoda kaçak cihazlarla kripto para üretimi ...
Kaplan: "Şehrin dinamiklerini yanımızda olmaya çağırıyoruz"
YEREL HABERLER Kaplan: "Şehrin dinamiklerini yanımızda olmaya ...
Dedektörle altın aradıkları evdeki kasadan 200 bin liralık ziynet eşyası çaldılar
YEREL HABERLER Dedektörle altın aradıkları evdeki kasadan 200 bin ...
81 yaşındaki ikizlerin kaderi kalp kapağında da birleşti Tek yumurta ikizleri Yurdagül Güneşli ve Yurdanur Evran kardeşlerin ortak hastalıkları şeker ve tansiyona, kalp kapağı darlığı da eklendi İkizlerin kalp kapakları, iki yıl arayla TAVI işlemiyle değişti
YEREL HABERLER 81 yaşındaki ikizlerin kaderi kalp kapağında da ...
Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi kurtardı Okula giderken bir an bunalıma girip kendisini öldürmek istemiş
YEREL HABERLER Nehre atlayan 14 yaşındaki kızı deniz bisikletçisi ...
Atıl köy okulunu restore ettirip eğitim yuvası haline getirdi 6 ay önce koyunlar otluyordu, şimdi öğrenciler için eğitim yuvası oldu Ogün Sever Okur: “İnşallah bu çocuklar da buraları unutmaz ve bu şekilde yardımlar yapmaya devam eder”
YEREL HABERLER Atıl köy okulunu restore ettirip eğitim yuvası haline ...
Kaçak kripto para üretimine baskın Adana polisi kaçak kripto para kazma cihazı ile işlem yapan şahsın evine baskın yaparak 10 cihaza el koydu
YEREL HABERLER Kaçak kripto para üretimine baskın Adana polisi kaçak ...
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar Adana’da bir eve girip dedektörle arama yaparak 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları ...
Adana’da organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı
Platform Adana ve SAKA'dan anayasa değişikliği raporu Saygılı: "Yeni bir anayasa, demokrasimizin kurumsallaşması için hayati bir gerekliliktir"
YEREL HABERLER Platform Adana ve SAKA'dan anayasa değişikliği ...
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.