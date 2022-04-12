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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon kızlar Vali Elban ve Başkan Karalar'ı gururlandırdı

İHA

Şampiyon kızlar Vali Elban ve Başkan Karalar'ı gururlandırdı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e yükselen Adasokağı Spor Kulübü'nde yönetim, teknik heyet ve sporcular Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.
2014 yılında Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın destekleriyle sosyoekonomik gelir düzeyi bakımından dezavantajlı bölgelerde yaşayan sosyal risk altındaki kız çocuklarından oluşturulan ve kısa sürede büyük başarılar elde eden Adasokağı Spor Kulübü, 20212022 Hentbol Sezonu Kadınlar 1. Ligi'nde 8 takımın mücadele ettiği Final Grubu maçları sonunda Kadınlar Süper Ligi’ne yükseldi.
Şampiyon takım Adasokağı'nın ziyaretinden mutlu olduğunu belirten Vali Elban, “Kızlarımızın başarısı her zaman bizi gururlandırıyor. Adasokağı Spor Kulübü’nün hikayesi ayakta alkışlanacak bir başarı hikayesi. Bu başarı öyküsünün elde edilmesinde büyük payı bulunan değerli sporcularımız ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarının diğer gençlerimize de örnek teşkil etmesini temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer, Kulüp Başkanı Alper Tunga Kalsın ile Antrenör Nesimi Dağdoğan’ın da katıldığı ziyaret, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
Takımın Adana Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Başkan Zeydan Karalar ise, "Gurur duyduğumuz bir başarı oldu. Hentbol Kadınlar 1. Lig Final Grubu maçında aldığı galibiyetle Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen Adasokağı Spor Kulübü yönetimi, teknik heyetini ve sporcularını kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

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