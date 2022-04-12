"Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına" etkinlikleri sürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına" etkinlikleri kapsamında atölye çalışmaları devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, İnce Memed Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı atölye çalışmalarında, grafik tasarımı, fotoğrafçılık, drama, kısa film yapımı ve resim eğitimleri verildi.

Usta Yazar Yaşar Kemal’i yıl boyunca anma etkinlikleri kapsamında bu hafta gerçekleşen atölye çalışmalarında, grafik tasarım dalında Doç. Dr. Sevgi Arı, fotoğrafçılıkta Dr. Haluk Uygur ve Esin Güvercin, dramada Öğretim Üyesi Akın Kılıç ile Hülya Yıldırım, kısa film yapımında Cihan Özdoğan ve resimde ise Yonca Doğbay Dinç bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaştı.

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