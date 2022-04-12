Bellapais Adana’da 4. şubesini açmaya hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da faaliyet gösteren Sinem Çekinmez’e ait güzellik merkezi ‘Bellapais’ 4. şubesini açmaya hazırlanıyor.

Kentte 3 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez’e ait güzellik merkezi ‘Bellapais’ merkez Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı’nda 4. şubeyi açıyor. Şubenin tadilatı devam ederken Mayıs ayının başında faaliyete geçeceği öğrenildi.

3 şubesinde 250’si kadın toplam 253 kişiyi istihdam eden Çekinmez, Mayıs ayının başında açacağı şubeyle istihdam edeceği kişi sayısını da arttıracağını söyledi.

Sinem Çekinmez, önümüzdeki aylarda 5.şubesini de açacağını müjdeledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.