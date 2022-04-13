Eski eşini öldürüp intihara kalkışan koca, tedavisinin ardından tutuklandı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da eski eşi Şükriye Gür´ü (32), yeniden evlenme teklifini reddedince bıçaklayarak öldüren, ardından da kendi boğazını kesip intihara kalkışan Ümit Sevinç (41), taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Olay, 6 Nisan günü sabaha karşı Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi´nde meydana geldi. 16 yıl önce evlenen Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kısa süre önce boşandı. Ümit Sevinç, iddiaya göre, evine gittiği eski eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu. Gür olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Şükriye Gür, saat 04.55´te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa´ya, "Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek" mesajı attı. Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür´ü öldürdü. Ardından polisi arayan Ümit Sevinç, "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedikten sonra boğazını keserek intihara kalkıştı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapı kilitli olunca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kapısı kırılarak girilen evde Ümit Sevinç ile Şükriye Gür, kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Şükriye Gür´ün öldüğü tespit edilirken, Ümit Sevinç ise hastaneye kaldırıldı. Şükriye Gür, otopsinin ardından Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı´nda babası Ali Gür´ün kabrinin yanına defnedildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit Sevinç, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. İfadesinde, eski eşinin sosyal medya üzerinden başkalarıyla mesajlaştığını görerek kıskançlık krizine girdiğini öne süren Sevinç, "Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Sevinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-13 10:55:35



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