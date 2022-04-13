Adasokağı'na şampiyonluk yemeği

Adana'da iş adamı Engin Elçi, Kadınlar Hentbol Süper Ligine çıkan Adasokağı takımına şampiyonluk yemeği verdi.

Elçi, yemekte, 2014 yılında Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın destekleriyle sosyoekonomik gelir düzeyi bakımından dezavantajlı bölgelerde yaşayan sosyal risk altındaki kız çocuklarından oluşan ve kısa sürede büyük başarılar elde eden Adasokağı Spor Kulübünün Adana’nın gururu olduğunu söyledi. Elçi, “Bu başarıda Valimiz Süleyman Elban başta olmak üzere emeği geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer, Kulüp Başkanı Alper Tunga Kalsın, Antrenör Nesimi Dağdoğan, başarılı sporcularımız ve emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Gerçekten kolay değil ve onlara hiçbir zaman vazgeçmeyip zoru başardılar” dedi.

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