ÇGC ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak proje yürütecek

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ile Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim alanında ortak projeler yürütme konusunda ilke olarak anlaştı.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Mehmet Serbes ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülvahap Ünkat ile Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ı ziyaret etti. ÇGC Başkanı Esendemir, ziyarette; gerek Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Adana’daki eğitim alanındaki çalışmalarına destek olmak, gerekse Cemiyet üye ve çocuklarının farklı eğitim alanlarındaki yetkinliklerini artırmak adına ortak iş birliği yapabileceklerinin altını çizdi. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da ÇGC ile eğitim alanındaki işbirliğine her zaman hazır olduklarını altını çizdi. Koçak, daha sonra ÇGC yöneticilerine, Adana’nın eğitimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Koçak, Milli Eğitim Bakanlığı’nca başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” kampanyası çerçevesinde Adana’da okul kütüphanelerindeki kitap sayısının bir buçuk milyona ulaştığını, kampanya doğrultusunda okulların ihtiyacı olan 392 kütüphanenin ise Adana’daki Meslek Liselerinde yaptırıldığını söyledi. Koçak, “Bakanlık, finansı karşıladı, bu ihtiyaçlarımızı dışarıda yaptırmak yerine kendi okullarımızda yaptırdık, hem biz, hem okulların döner sermayeleri kazandı hem de öğrencilerimiz büyük çapta tecrübe kazandılar, üretim yapmanın mutluluğuna ulaştılar” dedi.



“Öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlık yaptılar”

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, 497 bin öğrenci ve 26 bin 700 öğretmenin olduğu Adana’nın tam bir eğitim şehri olduğunu söyledi. Öğrenci sayısının çokluğu nedeniyle, veliler de işin içine katıldığında şehrin 5’te 3’ünün eğitimle direkt ilgili olduğunu kaydeden Yaşar Koçak, şöyle konuştu:

“Bu Adana’nın eğitim potansiyelini ortaya koyuyor. Zaman zaman tarımsal üretimde çalışan ailelerinin çocuklarıyla ilgili yer değiştirmeler nedeniyle meydana gelen küçük sıkıntılar haricinde eğitimle ilgili bir problem yaşamıyoruz. Sınıf ortalamalarımız 2832 arasındaki bu ideal sayılabilecek bir oran. TÜBİTAK Projelerinde Gaziantep’in hemen ardından bölgede ikinci sırada geliyoruz. Seneye daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çukurova Üniversitesi’nde, TEKNOKENT’te ve Organize Sanayi Bölgesi’nde iş birliği çalışmalarımız, ortak yürüttüğümüz projeler var, buralarda ofislerimiz var. Öğrencileri erken dönemde sanayi ve teknoloji ile buluşturuyoruz. Adana’da 1506 eğitim kurumu var ve bunlardan çok sayıda hayırsever ismi ile kurulmuş okul mevcut. Bu Adana’nın hayırseverlerinin ne kadar eğitime katkı koyduklarını ve şehirdeki eğitim aşkını ifade ediyor. Adana öğretmen açısından da çok dinamik bir kent. Öğretmenlerimizin yüzde 85’ini 525 yıl aralığında tecrübeye sahip öğretmenlerimiz temsil ediyor ki, bu öğretmenlerin en verimli oldukları kabul edilen bir döneme tekabül ediyor. Pandemi sürecinde öğretmenlerimiz çok büyük fedakârlık yaptılar. Bu fedakârlıkları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı da tüm öğretmenlerimize takdir belgesi gönderdi. Tüm öğretmenlerimiz bu takdiri hak ettiler, hak ediyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.