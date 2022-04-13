Osmaniye, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlandı

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Osmaniye'deki orman işletme müdürlükleri Adana Bölge Müdürlüğüne bağlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düziçi, Kadirli ve Osmaniye orman işletme müdürlükleri, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ise Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlandı.

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