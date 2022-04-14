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Köpek ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye şafak baskını Adana’da internet üzerinden satılık köpek ilanı vererek vatandaşların hayvan sevgisini kullanıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 zanlıdan 14’ü gözaltına alındı Şebeke liderinin 30 ilde 52 dolandırıcılık olayına karıştığı ve hakkında 38 yıl hapis cezasıyla aranması bulunduğu iddia edildi

İHA

Köpek ilanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye şafak baskını Adana’da internet üzerinden satılık köpek ilanı vererek vatandaşların hayvan sevgisini kullanıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 zanlıdan 14’ü gözaltına alındı Şebeke liderinin 30 ilde 52 dolandırıcılık olayına karıştığı ve hakkında 38 yıl hapis cezasıyla aranması bulunduğu iddia edildi

Adana’da internet üzerinden satılık köpek ilanı vererek vatandaşların hayvan sevgisini kullanıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 zanlıdan 14’ü gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen bir vatandaş internet üzerinden satılık köpek ilanı gördüğünü satın almak için 2 bin lira kapora verdiğini ancak köpeğin gelmediğini daha sonrada satıcı ile irtibat kuramadığını belirterek şikayette bulundu. Vatandaşın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli “Sanal Devriye” ekipleri harekete geçti. İnternet üzerinden satılık köpek ilanı veren siteler ve sosyal medyalar takibe alındı. Polis bu takip sonucunda C.A. (28) isimli bir şahsın daha önceden de satılık köpek ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı için 38 yıl hapis cezası olduğu ve aranması bulunduğunu tespit etti. Polis şahsı takibe aldığında zanlının 30 ilde 52 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiğini bunu yaparken de 1’i kadın 18 kişiyle birlikte hareket ettiğini tespit etti. Polis bu tespitler üzerine 13 Nisan günü şafak vakti harekete geçti. Polis Adana ve Kozan ilçesinde yaptığı baskınlarda şebeke lideri C.A.’nın ada aralarında bulunduğu 14 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik, telefon hattı, bilgisayar ve dijital malzeme ele geçirdi. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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