Adanalı öğrenciler Kuzey Makedonya’da

Adanalı öğrenciler AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ KA229 Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında Kuzey Makedonya’ya gitti.

Adana AbbasSıdıka Çalık Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ KA229 Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında Kuzey Makedonya’ya giderek dördüncü hareketliliğini gerçekleştirdi ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Almanya, İtalya, Türkiye, Romanya, Estonya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden birer okulun ortak olduğu proje, ülkelerin kültür alışverişine dayalı "MulticulturalityDiversity, Integration, Equal Opportunities for Everyone" isimli proje kapsamında, belli aralıklarla ortak ülkelerde çeşitli faaliyetler yaptığı öğrenildi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Strumica şehrinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan Erasmus+ proje ekibi, tüm misafir ülke ortaklarından 10 öğretmen, 20 öğrenci ve ev sahibi ülkeden 20 öğrenci ve çok sayıda öğretmenlerle toplamda 60 kişiden oluştu. AbbasSıdıka Çalık Anadolu Lisesi’nden projeye 2 öğretmen ve 5 öğrenci katıldı.

Projenin koordinatörü İngilizce Öğretmeni Hatice Çağlar proje konusunun çok kültürlülük, farklılıklar içinde birlik, herkes için eşit imkanlar sağlamak olduğunu belirterek, “Projenin amacı farklı ülke öğrencilerinin kültür alışverişinde bulunmaları, gençlerin gözünden Avrupa’daki kültürlerin çeşitliliğini tanımak, birbirini tanımak, anlamak, birleştirmek, farklılıkları ve ortak yönlerini birbirleriyle paylaşmaktır” dedi.

Çağlar, farklılıklar İçinde birlik, çok kültürlülük, ülkelerin folklor, halk oyunları, şarkıları, gelenek ve görenekleri, temalı İngilizce dilinde sunumlar yaptıklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Ülkeler hakkında yarışma programları düzenledik. Öğrencilerle birlikte çeşitli atölye çalışmalarına katıldık. Ayrıca, tüm ülke öğrencilerinin, ev sahibi Kuzey Makedonya öğrencilerinin hazırlayıp sundukları çeşitli etkinlik, eğitici oyun ve atölye çalışmalarına katıldık. Bir hafta boyunca yoğun çalıştık ve verimli bir proje hareketliliği geçirdik. Özellikle etkinliklerin öğrenci odaklı olmasından memnuniyet duyduk. Ayrıca öğrenciler Sou Jane Sandanski Strumica Lisesi’nde derslere de katılım sağlayarak Kuzey Makedonya eğitim sistemi hakkında bilgi edindiler ve kendi eğitim sistemleri ile karşılaştırma imkanı buldular. Öğretmen ve öğrencilerimizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Hatice Çağlar, program kapsamında, projenin amacına uygun olarak Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp şehrinde tarihi ve kültürel yerlere ziyaretlerde bulunduklarını; tarihi üniversite, belediye meclisi, antik tiyatro ve müzelerde incelemeler yaptıklarını, bölgenin folklorik özelliklerini tanıma imkanı bulduklarını sözlerine ekledi. Çağlar projenin bir sonraki hareketliliğinin Mayıs ayı içinde Estonya’nın başkenti Tallin’de gerçekleştirileceğini, Haziran ayında ise ev sahibi olarak proje ekibini ağırlayacaklarını belirtti.

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