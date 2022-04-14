Kebabın başkentinde metrelik dönerleriyle fark oluşturuyor Adanalı fenomen dönerci Mehmet İkram Taş: “Turistler geldiğinde bizi tercih ediyor”

Kebabın başkenti Adana'da bir dönerci, yaptığı metrelik dönerlerle dikkat çekiyor. Sosyal medya sayesinde de fenomen olan dönerciye ilgi her geçen gün artıyor.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1,5 metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak ‘piton döner’ adını koydu. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Taş, sosyal medya sayesinde de kebabın başkenti Adana'da yaptığı 1,5, 5, 10 ve 20 metrelik dönerlerle fark oluşturuyor.

Sosyal medyada 250 bini aşkın takipçisi olduğunu ve videolarının milyonlarca kez izlendiğini aktaran Mehmet İkram Taş, “Adana deyince akla ilk gelen kebap oluyor. Şu anda dışarıdan gelen misafirlerimiz piton döneri de tercih ediyorlar. Videolarımız milyonlarca kez izleniyor. Turistler geldiği zaman bizi tercih ediyor” diye konuştu.

Konseptlerinin normal tavuk dönerden çok farklı olduğunu aktaran Taş, “Amerika’dan, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Katar’dan gelen müşterilerimiz oluyor. Geldiklerinde de hep meraktan geldiklerini söylüyorlar. Önce Adana, sonra Türkiye ve ardından tüm dünyaya piton döneri duyuracağız” ifadelerini kullandı.

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