Sahte hayvan satış ilanıyla dolandırıcılığa 14 gözaltı



Anıl ATARGökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA´da, çeşitli sitelerden bulduğu kedi ve köpek fotoğraflarıyla sahte hayvan satış ilanı hazırlayıp, internet üzerinden almak isteyen 52 kişiyi dolandırdığı iddia edilen C.A. (28) ile birlikte 14 şüpheli, operasyonla yakalandı.

C.A., bir süre önce internet üzerinden oluşturduğu sahte ilanlarla sözde kedi ve köpek satışı yapmaya başladı. İlanı görenler, C.A. ile iletişime geçip, hayvan satın almak istediklerini söyledi. C.A., bu yöntemle Türkiye´nin dört bir yanında yüzlerce kişiyle bağlantı kurdu. Bu kişiler ücretini gönderip, satın almak istedikleri hayvanlar kendilerine ulaştırılmayınca C.A. ile iletişime geçmek istedi. İlanın kapatıldığını gören alıcılar, dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu. Gelen şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından C.A. ile birlikte çalıştığı belirlenen 1´i kadın 13 şüphelinin 30 ilde 52 dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti. Ayrıca C.A.´nın, benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığını da saptandı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu, sahte kimlik, telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-14 11:04:56



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