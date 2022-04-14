Ceyhan'da camilerde temizlik ve bakım çalışması

Ceyhan Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm camilerin temizliğini ve bakımını yapıyor.

Cami ve ibadet yerlerinin temizliği için belediye bünyesinde kurulan özel ekip ve araçlar düzenli olarak temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, aralıksız devam eden temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında hafta başından bu yana Büyükmangıt Merkez Camii, Büyükmangıt Helvacılar Camii, Çakaldere Camii, Mercimek Mahallesi Selimiye ve Aşağı Camii, Eyubiye İlbeyli Çifteminare Camileri, Abdulkadirağa Camii, Muradiye Camii, Feshettinpaşa Camii, Gündoğan Kılıçkaya ve İsalı Camileri, Gümürdülü ve Gümüşdere camileri, Kelemeti Aydemiroğlu ve Fatih Camileri, Yeşiller Buğday Camii, Sirkeli Ağaçpınar ve Nazımbey Yeniköy camileri, Yılankale Büyük Burhaniye Camii ve E5 Körüklü Mahallesi Bölge Trafik mescidinin daha temiz ve daha sağlıklı hale getirildiğini söyledi. Erdem, “Ceyhanlı hemşehrilerimiz için gecegündüz çalışıyoruz. Oturduğumuz yerde koltukları değil halkımızın ayağına giderek, hizmet üreterek ayakkabılarımızı eskiteceğiz” diye konuştu.

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