Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı

Adana’nın Kozan ilçesinde tedaviyi kabul etmeyen madde bağımlısı genç 2 katlı evlerinin damına çıkarak hayatına son vermek istedi. Polisler 1 saat süren çabanın ardından ikna ederek emniyete götürdü.

Taş Mahallesinde oturan madde bağımlısı 20 yaşındaki R.B. adlı gençi, ailesi AMATEM’de tedavi ettirmek istedi. Ancak genç, tedaviye kabul etmeyerek 2 katlı evlerinin damına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çatıda elindeki bıçakla hayatına son vereceğini ve atlayacağını söyleyen genci ikna etmeye çalıştı. Gencin ailesi de çocuklarını kurtarmak için polislerle birlikte büyük uğraş verdi.

Kozan İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen, asayiş büro ekipleri, motosikletli polis timleri genci ikna için büyük mücadele ederken bir komiser gencin başından hiç ayrılmayarak ikna çalışmalarını sürdürdü. Polislerin yoğun uğraşı sonucu genç 1 saat sonra aşağı indirilerek elindeki bıçak alındı.

Polis ekipleri ikna yoluyla indirdikleri genci, ifadesinin alınması için emniyete götürdü.

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