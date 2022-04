MHP’li Başkan Atlı’dan partiden ayrılanlara “evinize dönün” çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Kozan İlçe Başkanlığı iftar sofrasında partililer ile bir araya geldi. MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı iftar sonrası yaptığı konuşmada muhalefet partilerini sert bir dille eleştirirken ülkücü ve milliyetçi olan herkesi yeniden Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplanmaya davet etti.

MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP MKY üyesi Av. Uğur Öztürk, İl yöneticileri ve partililer ile iftar sofrasında bir araya geldi. Birliktelik mesajlarının verildiği iftarda MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı partiden ayrılan, küskün olan milliyetçi ve ülkücüleri yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönerek birliktelik içinde siyaset yapmaya devam etti.

“Cumhurbaşkanı şu an terör örgütünün belini kırmadı mı?”

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan partililerin çözüm sürecindeki tepkisinden dolayı partisinden ayrıldığı dönemi hatırlatan ve şu an terörle verilen mücadelede terör örgütünün bitme noktasına geldiğini aktaran Başkan Nihat Atlı, “Türk halkına karşı çok sert bir muhalefet yapılıyor. Ben muhalefet partililerin muhalefetine bir şey demiyorum. Muhalefet partisi mutlaka kendine yakışan muhalefetliği yapacak. Fakat beni üzen bizim davamızda yetişmiş, çocukluğundan beri bu davanın havasını teneffüs etmiş, suyunu içmiş birçok arkadaşımız çok basit sebeplerle Milliyetçi Hareket Partisi'ni bırakmış. Farklı partilere gitmiş ve dönmüş bizlere karşı muhalefet yapıyor. Hem de acımasızca. Muhalefet partilerinden daha acımasız şekilde. Gerekçeleri Cumhur ittifakı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan “çözüm süreci başlattı” böyle bir zihniyete Milliyetçi Hareket Partisi nasıl destek verir diyerek başka partilere gitmiş. Sevgili arkadaşlar aynı Cumhurbaşkanı şu an aynı terör örgütünün belini kırmadı mı?" diyerek partililere seslendi.

“Terör örgütü PKK’nın siyasi yüzü HDP'ye bakanlık verelim diyen bir zihniyetle berabersiniz”

Türkiye’de artık bomba patlamadığını ve topraklarımızda terör eylemi kalmadığını hatırlatan Nihat Atlı, “Cumhur ittifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin de desteğiyle terörün belini kırıldı. Peki aynı Cumhurbaşkanı bunu yaparken sizin gittiğiniz tercih ettiğiniz yer kim? Terör örgütü PKK’nın siyasi yüzü HDP'ye bakanlık verelim, diyen bir zihniyetle berabersiniz. Siz bunu hangi vicdanınıza koyuyorsunuz? Nasıl böyle bir durumu savunuyorsunuz. Buna, ben anlam veremiyorum” dedi.

Başkan Nihat Atlı milliyetçi ve ülkücü görüşlere seslendi

Milliyetçi ve ülkücüyüm diyen herkese sesleniyorum diyen Başkan Nihat Atlı partililerini MHP çatısında toplanmaya davet ederek “Ben buradan sesleniyorum. Biz eski ülkücüyüz, ülkücünün eskisi yenisi, genci yaşlısı olmaz. Eğer bu harekatı bıraktıysan o makamı kullanma o gömleği üstünden çıkar. Eğer çıkartmıyorsan senin yerin Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarıdır. Genel Başkanımızda Partiden ayrılan arkadaşları davet etti. Gelsinler, konuşalım. Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bir araya gelelim. Buradan davalarına davet ediyorum inşallah davetimiz dikkatlerini çeker ve acı gerçekleri görürler de yuvalarına dönerler. Onlara kapımız sonuna kadar açık, başımızın üstünde de yerleri var” diyerek çağrıda bulundu.

MHP MKY üyesi Av. Uğur Öztürk'te konuşmasında terörle mücadelede verilen başarılı çalışmaları aktararak milli savunma sisteminde yaşanan başarıları aktardı.

İftar yemeği konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı ile son buldu.



