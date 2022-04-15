Sağlık deposu turfanda soğan hasadı başladı

Adana’da sağlık deposu olarak bilinen turfanda soğanın hasadı başladı. Turfanda soğanın kilogram fiyatı boyuna göre 2 ile 4 lira arasında değişiyor.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 12 bin 500 dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalara girdi.

İşçiler kurumuş soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurdu ve çuvalların ağzını da dikerek satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmek üzere hazırlandı.



“Aşırı yağış soğanın boyunu etkiledi”

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı’na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan hasadının bu sene aşırı yağışlar ve soğuk nedeniyle geciktiğini söyledi. Doğan, “Bugün hasat yapılan erkenci cins. Diğer soğanlarda ise bu ayın sonunda hasada başlanacak. Aşırı yağışlar nedeniyle bu sene soğanın boyu küçük kaldı. Buradan 34 ton arası verim alacağız. Tarlada kilogramı da şuanda 4 liradan satılıyor” diye konuştu.



Soğanın faydaları

Araştırmacılar, soğan gibi allium sebzelerini düzenli olarak tüketenlerde kolorektal kanser riskinin yüzde 79 daha düşük olduğunu buldular. Bir fincan doğranmış soğan, ayrıca bir yetişkinin günlük C vitamini alımının en az yüzde 13,11'ini sağlıyor. Bir antioksidan olarak bu vitamin, kanserle bağlantısı olan serbest radikal bileşiklerinin oluşumuna karşı koymaya yardımcı oluyor.

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