Adanalı şefler Kozan’da

Adana Şefler Kulübü Başkanı Cemal Davşan, Adana’nın dünya gastronomi mutfağında yerini alması için mücadele edeceklerini söyledi.

Başkan Davşan, başkan yardımcısı Mehmet Akif Sipahi, Kozun Şube Başkanı Murat Mercan ve üyeler ile birlikte Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ı ziyaret etti.

Kaymakam Gürçam’a şef gömleği hediye eden Davşan, Adana’nın kebabı ile ünlü olduğunu ama aslında bine yakın tescil hakkı olan lezzetleri bulunduğunu söyledi. Davşan, "İlçelerimizin belki ilk kez duyulan isimleri olan ama lezzeti ile fark oluşturacak yemekleri var. Amacımız sadece kebabı değil Adana’yı dünya gastronomi mutfağında yerini almasını sağlamak için mücadele edeceğiz" dedi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise yöresel lezzetlerin gün yüzüne çıkması için desteklerini esirgemediklerini söyledi.

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