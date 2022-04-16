Adana'da 100 bin lira değerinde malzeme çalan 5 hırsız tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 100 bin lira değerinde malzeme çalan 5 hırsız tutuklandı

İHA

Adana'da 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana'da 100 bin lira değerinde malzeme çalan 5 hırsız tutuklandı

Adana’da 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çaldığı öne sürülen 7 zanlıdan 5’i tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 12 ayrı hırsızlık olayında 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çalınması üzerine harekete geçti. Polis hırsızları yakalamak için savcılıktan teknik ve fiziki takip izni aldı. Polis aldığı bu izinle 12 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 7 zanlıyı takibe başladı. Polis toplamda 100 bin lira değerinde kablo, demir korkuluk ve beyaz eşya çaldığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltın alındı. Zanlılar emniyet getirilerek sorgula alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayak parmaklarıyla nota basan &#039;korno&#039; sanatçısı Felix Klieser, Adana&#039;da konser verdi
YEREL HABERLER Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' ...
Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi
YEREL HABERLER Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix ...
Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Ergü, yetim ve öksüz çocukları iftarda yalnız ...
Ömer Çelik: “Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider” AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da iftar programına katıldı
YEREL HABERLER Ömer Çelik: “Türkiye güçlü bir ara bulucu, ...
Bakan Çavuşoğlu: Savaşı sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları tüm dünya biliyor
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Savaşı sonlandırmak için sarf ...
Bakan Çavuşoğlu: "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dünyada en çok misyona sahip 5. ülkeyiz” “Savaşın etkilerini en aza indirmemiz lazım”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes ...
Demiryollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak
YEREL HABERLER Demiryollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak
ÇGC 47. yaşını kutladı
YEREL HABERLER ÇGC 47. yaşını kutladı
Adanalı şefler Kozan’da
YEREL HABERLER Adanalı şefler Kozan’da
80 kiloluk halterin altında kaldı Hastaneye kaldırılan öğretmenin 5 kaburga kemiğinin kırıldığı tespit edildi
YEREL HABERLER 80 kiloluk halterin altında kaldı Hastaneye ...
Sağlık deposu turfanda soğan hasadı başladı
YEREL HABERLER Sağlık deposu turfanda soğan hasadı başladı
Yüreğir Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti ...
Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor
YEREL HABERLER Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan ...
Suç örgütü, akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş
YEREL HABERLER Suç örgütü, akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar ...
Evinde 4.5 kilo esrar çıktı “içiciyim” dedi Adana’da polisin yaptığı operasyonda evinde 4.5 kilo esrar çıkan bir kişinin içici olduğunu, ucuz bulduğu için çok fazla aldığını söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Evinde 4.5 kilo esrar çıktı “içiciyim” dedi Adana’da ...
Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası Adana polisinin “Çakarlar” ismi verilen organize suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin aileyi polise gidip her şeyi anlatmakla tehdit eden kız kardeşlerini öldürdüğü ve intihar süsü verdikleri öne sürüldü
YEREL HABERLER Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası Adana ...
Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi 13 yaşındaki Naz Ayas’ın doğum gününde hediye edilen tableti kırılınca, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Naz’ı evinde ziyaret edip, yeni tablet hediye etti
YEREL HABERLER Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam ...
Vali Elban polislerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Vali Elban polislerle iftarda buluştu
Oğluna küfreden komşunu bıçakladı
YEREL HABERLER Oğluna küfreden komşunu bıçakladı
MHP’li Başkan Atlı’dan partiden ayrılanlara “evinize dönün” çağrısı
YEREL HABERLER MHP’li Başkan Atlı’dan partiden ayrılanlara “evinize ...
İftar öncesi faciadan döndüler
YEREL HABERLER İftar öncesi faciadan döndüler
Helyum balonuyla gökyüzüne gönderilen kebap dünya gündeminde
YEREL HABERLER Helyum balonuyla gökyüzüne gönderilen kebap dünya ...
Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Polisler madde bağımlısı gencin hayatını kurtardı
Çukurova Belediyesi SK, Mustafa Umut Uysal ile devam kararı aldı
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi SK, Mustafa Umut Uysal ile devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.