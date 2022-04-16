AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gençlerle oyun oynayıp, halka tatlısı yaptı

Adana’da iftar programına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yemeğin ardından gençlerle bilgisayar oynadı daha sonra da halka tatlısı döküp vatandaşlara dağıttı.

Adana’da orucunu açan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha sonra ise gençlerle alana kurulan dev ekranda bilgisayar oyunu oynadı. Bir futbol oyunun oynandığı oyunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Fenerbahçe takımını, rakibi Ali Kılcı ise Galatasaray takımını seçti. Maçta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik elindeki konsolu göstererek, “Bence bunun pili zayıf” diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu. Maçta rakibine 10 yenilen Çelik, “Ramazan’da gençlerin kalbini kırmamak lazım” diyerek yine esprili bir dille Ali Kılcı’yı tebrik etti.

Daha sonra alanda bekleyen Adanalılarla hatıra fotoğrafı çekinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, halka tatlısı tezgâhına geçti. Burada tatlı ustasından nasıl yapacağını soran Çelik, kendisi de halka tatlısı döktü. Çelik pişen tatlıları bekleyen gençlere dağıttı. Eğlenceli anların ortaya çıktığı etkinliklerin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alandan ayrıldı.

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