Adana'da polise silahlı saldırı: 1 ağır yaralı...(2) Silah bulundurma suçundan aranması olan şahıs, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı Polis memurunu vurduktan sonra kaçan saldırgan arka sokakta yakalandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah bulundurma suçundan aranan şahsı almaya gelen polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana geldi. Silah bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenilen Süleyman I. adlı şahıs, evine gelen polislere yan evden gelen zanlı silahla ateş açtı. Saldırıda polis memuru Hasan Arık göğsünden vurularak ağır yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan Süleyman I, olaydan sonra kaçtı. Ekipler, zanlıyı kısa süre sonra arka sokakta yakaladı.

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