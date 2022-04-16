Adana’da polisleri vuran şahıs saklandığı evden böyle alındı Uyuşturucu ve silah ticaretinden aranması olan şahıs 2 polisi yaraladı

Adana’da uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranan şahıs, ev aramasına gelen 2 polis memurunu yaraladı. Saldırganın kaçtığı evden alınma anı böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranması olan Süleyman Işık’ın evde olduğunu tespit eden polisler almaya geldi. Bu sırada Işık, polislerin kendisini almaya geldiğinde görür görmez balkondan pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yüreğir Araştırma Ekipleri’nde görevli polis memuru Hasan Arık göğsünden, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru ise sırtından yaralandı.

Yaralı polisler ambulansla hastanelere kaldırılırken saldırgan ise arka sokağa kaçtı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle Işık, saklandığı evden polis ekipleri tarafından alındı. Saldırganın kaçtığı evden alınma anıysa İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

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