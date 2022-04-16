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Polislere silahlı saldırıya 3 gözaltı Adana’da polislere silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

İHA

Polislere silahlı saldırıya 3 gözaltı Adana’da polislere silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Adana’da ev aramasına giden polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1’i komiser 2 polisin yaralandığı saldırıda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana geldi. Saat 11.00 sıralarında Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev araması kararına istinaden Süleyman Işık’ın evine gitti. Işık, polis ekiplerini gördüğü sırada balkondan pompalı tüfek ile ateş açtı.
Bu sırada polis memuru Hasan Arık göğsünden, komiser Alper Demir ise pompalı tüfekten çıkan saçmalarla sırtından yaralandı. Polisler olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken Işık ise yaklaşık 500 metre kaçarak bir eve saklandı.
Özel harekat polislerinin de katkısıyla düzenlenen operasyonla Süleyman Işık, saklandığı evden yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca polisler Süleyman Işık’ın babası Ahmet ile kardeşi İbrahim’i de gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda ise olay sırasında kullanılan pompalı tüfek harici 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, çok sayıda şarjör ve fişek kartuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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