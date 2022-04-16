Uyuşturucu şüphelisi tüfekle ateş açtı; 1'i komiser, 2 polis yaralandı (2)

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BABASI VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Adana´da evlerinde arama yapmak için gelen polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş açıp polis memuru Hasan Arık´ı göğsünden, komiser Alper Demir´i sırtından yaralayan Süleyman Işık ile birlikte babası Ahmet ve kardeşi İbrahim Işık da gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada olayda kullanılan pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-04-16 13:36:42



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