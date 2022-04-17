Adana'da 24 kilo esrar ele geçirildi Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı

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Adana polisinin yaptığı operasyonda bir otomobilde 24 kilo esrar ele geçirildi. 8 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeki otomobili takibe alan ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü R.K. (48) ile yanındaki K.K. (44), M.K. (23) ve Ö.F.K.’nin (17) indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Uzi’ ile arama yapıldı. Uzi’nin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 24 kilogram esrar ele geçirildi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler onlarla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi daha evlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Emniyete götürülen 8 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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