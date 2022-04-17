17 milyon 555 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana polisi baskın yaptığı bir iş yerinde 17 milyon 555 bin kaçak makaron ele geçirirken, iş yerinin kapısında “Bakkalına sahip çık biz bitersek insanlık biter” yazısı dikkat çekti

Adana polisi baskın yaptığı bir iş yerinde 17 milyon 555 bin kaçak makaron ele geçirdi. İş yerinin kapısında “Bakkalına sahip çık biz bitersek insanlık biter” yazısı dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Polis ayrıca uygulama noktasında da şüphe üzerine araçları durdurdu. Adreste ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 17 milyon 555 bin makaron ele geçirildi. Polisin baskın yaptığı iş yerinin kapısında “Bakkalına sahip çık biz bitersek insanlık biter” yazısı dikkat çekti. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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