Halayla kutladılar Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında bin 270 işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı Başkan Çetin: "Her zaman emekten ve emekçiden yanayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halayla kutladılar Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında bin 270 işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı Başkan Çetin: "Her zaman emekten ve emekçiden yanayız"

İHA

Çukurova Belediyesi ile DİSK Genelİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye binasında yapılan törende sözleşmenin imzalanması işçiler tarafından halay çekilerek kutladı.

Halayla kutladılar Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında bin 270 işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı Başkan Çetin: "Her zaman emekten ve emekçiden yanayız"

Çukurova Belediyesi ile DİSK Genelİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye binasında yapılan törende sözleşmenin imzalanması işçiler tarafından halay çekilerek kutladı.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçisiyle memuruyla müdürüyle başkan yardımcısıyla tüm çalışanlarıyla Çukurova Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirterek, “İnanıyorum ki siz bundan sonra da özveriyle çalışmaya devam edeceksiniz. Ağaç dalıyla gürler. Bir kişinin tek başına bir şey yapabilmesi mümkün değil. Belediyecilik ekip işidir. Tüm çalışanlarımızla el ele vererek, gönül birlikteliği yaparak başarıya ulaşabiliriz” dedi.
“Dünyaya baktığımız pencereyi hepiniz biliyorsunuz” ifadesini kullanan Başkan Çetin, “Her zaman emekçinin yanında olduk. Şimdi kader bizi öyle bir noktaya getirdi ki bir yandan da işveren konumundayız. Ama nasıl bir işveren? DİSK’in Genel Başkanının ‘Soner Çetin benim yoldaşımdır’ dediği bir işveren. 8 yıl önce görev geldiğimizde yeni bir belediye olmanın zorluklarını yaşadık. Önemli bir borçla teslim aldığımız belediyemizde tasarruf tedbirleriyle işe başladık ve bu konuda taviz vermedik. Tüm amacımız mali disiplini sağlamak ve işçimize en iyi koşulları sağlamaktı. Bugün belediyemizin devede kulak sayılacak bir borcumuz var. 75 milyon borcumuz var. Bu da borç sayılmaz. İnşallah yakın zamanda borcu sıfırlayacağız” şeklinde konuştu.

"Biz memleket sevdalısıyız"
Başkan Soner Çetin, hiçbir zaman şikayet etmediklerini, bahane üretmediklerini ve mali disiplini sağlayarak projeleri hayata geçirdiklerini anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:
“7 toplu açılış töreni yaptık. Bu sonbaharda 8’inci açılış törenini, 2023’te 9’uncu, 2024’te seçim öncesi 10’uncu toplu açılış törenini yapacağız. Halka vaat ettiğimiz ne varsa bunları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Biz bu memlekete sevdalıyız. Bu aşkla çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın en iyi belediye başkanı olsanız işçiniz elinden geleni yapmıyorsa bu gelir belediye başkanını bulur. Allah’a şükürler olsun günübirlik bazı sorunları haricinde sizlerin alın teriyle Çukurova’da hiçbir sıkıntı bırakmadık. El ele vereceğiz daha güzel yarınlara birlikte koşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayat pahalılığına karşı işçimizi koruyacağız.”
Başkan Soner Çetin, toplu sözleşme görüşmelerindeki olumlu tavrı dolayısıyla sendika yönetimine teşekkür etti.
DİSK Bölge Temsilcisi ve Genelİş Sendikası Adana Şube Başkanı Yaşar Gündoğdu da konuşmasında, “Çukurova Belediyesi’nde başkanımızla geçmişten bu yana Adana’daki en iyi sözleşmeyi imzalayan sendikayız. Ülkenin içinde bulunduğu çok kötü koşullara rağmen, enflasyonun her geçen gün arttığı bu dönemde emekten yana belediyelerle toplu sözleşme imzalamaya devam ediyoruz. 2 yıllık bir toplu sözleşme. İkinci yıllarda çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma altına aldık. Yılsonu çıkacak enflasyon oranı çalışanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Başkan Soner Çetin’e teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman emekten ve emekçiden yana olmuştur” dedi.
Konuşmaların ardından Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin ve DİSK Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu bin 270 işçiyi kapsayan 2 yıllık sözleşmeyi imza altına aldılar. İmzaların atılmasının ardından Başkan Soner Çetin, işçilerle birlikte halay çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpek satış ilanıyla 1 milyon lira dolandırdılar
YEREL HABERLER Köpek satış ilanıyla 1 milyon lira dolandırdılar
Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara ‘oyun çadırı’ Çadırlarda büyüdü, kendisini şimdi çadırdaki çocuklara adadı Çadırda yaşayan çocuklar, ‘oyun çadırı’na kavuştu Ogün Sever Okur: “Çocukları burada güvende tutacağız” “Oyuncak desteği bekliyoruz”
YEREL HABERLER Yağmurda, çamurda oyun oynayan çocuklara ‘oyun ...
Yılmaz: "8 milyon fidan üreteceğiz"
YEREL HABERLER Yılmaz: "8 milyon fidan üreteceğiz"
Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını tutamadı Adana’da bir yıl önce damar tıkanması nedeniyle otomobilini satıp bacağına yapay damar taktıran bir kişi, yürüme zorluğu çektiğinden işe gelip gitmek için aldığı motosiklet çalınınca gözyaşlarını tutamadı Bülent Çevirme: “Motosikletim olmadığı için işe gidip gelirken çok zorlanıyorum maalesef yenisini alacak param yok” “Hırsızların vicdanlarına bırakıyorum insanı böyle ağlatıyorlar”
YEREL HABERLER Motosikleti çalınan engelli adam gözyaşlarını ...
Öğrenci ve öğretmenlerden çevreci proje
YEREL HABERLER Öğrenci ve öğretmenlerden çevreci proje
6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana’da polis 6 bin litre kaçak akaryakıt, Helenistik Yunan dönemine ait 13 sikke, 15 kaçak cep telefonu ele geçirdi
YEREL HABERLER 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana’da ...
Hayvan sevgisini kullanarak 1 milyon lira dolandırdı Adana’da internet üzerinden “satılık köpek” ilanı verip vatandaşların hayvan sevgisini kullanarak yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen şahısla birlikte ona yardım ettiği öne sürülen 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hayvan sevgisini kullanarak 1 milyon lira ...
Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla arayıp görüştüğü kanser hastası Halime Özdemir: "Ben Allah için çok seviyorum, aynı oğlum gibi canım gibi seviyorum" Oğlu İbrahim Özdemir: "Annem ne diyeceğini unuttu o kadar sevinçliydi. Çünkü en çok şu dünyada babamdan sonra en çok sevdiği insanlardan birisi Cumhurbaşkanımızdı, karşısında görünce anneme bayağı moral kaynağı oldu. Çünkü bir kanser hastasına böyle bir şey yapılması gerçekten de büyük bir moral oldu" "Annemizin bize vasiyeti var. 'Ben öldüğüm zaman Başkanımızın resmini benim mezarımın başucuma asın' diyor"
YEREL HABERLER Erdoğan ile görüşen kanser hastası Halime teyze moral ...
Vali Elban: "Adanamızı turizm sektöründe hak ettiği noktaya taşımalıyız"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Adanamızı turizm sektöründe hak ettiği ...
Afganistan’a 3 tır yardım
YEREL HABERLER Afganistan’a 3 tır yardım
Çocuklar, 23 Nisan’da Millet Bahçesi’nde atölye çalışmaları yapacak
YEREL HABERLER Çocuklar, 23 Nisan’da Millet Bahçesi’nde atölye ...
AOSB Başkanlığına Bekir Sütcü, yeniden seçildi Başkan Sütcü: "Bölgemize yaklaşık yarım asırdır hizmet veren Tüm yöneticileri şükranla yad ediyoruz” “OSB’miz ülkesini seven ve bu sevgiyle üreten sanayicileriyle büyüyor, güçleniyor”
YEREL HABERLER AOSB Başkanlığına Bekir Sütcü, yeniden seçildi Başkan ...
Hastane çalışanları, çocuklarının okuduğu kitapları kütüphaneye bağışladı
YEREL HABERLER Hastane çalışanları, çocuklarının okuduğu kitapları ...
Koruma Müdürü Öztürk: "Özal kendini Bosna Hersek için feda etti" 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 29. yılında Koruma Müdürü Musa Öztürk: "Bosna Hersek meselesini belirli bir noktaya getirdik. 'Ben ameliyat olursam benim burada 2 ayım geçer. Allah izin verirse sonbaharda gelir ameliyatımı olurum' dedi. Bana sorarsan kendini feda etti" "Çok günahı alındı. O dönem hesap yapılınca birçok kişinin yüzü kızarır herhalde" "Turgut Bey 'o kiloları dert etme yarından itibaren antrenmanlara başlarız' dedi. Fakat sabah 10.30’da maalesef Hacettepe'ye cenazesini götürdük"
YEREL HABERLER Koruma Müdürü Öztürk: "Özal kendini Bosna Hersek için ...
Adana polisi Türkiye ikincisi oldu Adana Emniyet Müdürlüğü'ne "Yılın En İyi TDP'si Uygulamaları" seçiminde ikincilik ödülü verildi
YEREL HABERLER Adana polisi Türkiye ikincisi oldu Adana Emniyet ...
Başkan Erdem: "Ceyhan’ın yol sorunu kalmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Erdem: "Ceyhan’ın yol sorunu kalmayacak"
Seyhan’ın erkek voleybolcuları hedef büyüttü Başkan Akay: “Hedefimiz başarılı sporcular yetiştirmek”
YEREL HABERLER Seyhan’ın erkek voleybolcuları hedef büyüttü Başkan ...
450 satranç tutkunu çocuk kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER 450 satranç tutkunu çocuk kıyasıya mücadele etti
Üniversitelilerden Başkan Akay’a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Üniversitelilerden Başkan Akay’a doğum günü sürprizi
Balotelli’den kırmızı kart tepkisi
YEREL HABERLER Balotelli’den kırmızı kart tepkisi
Minibüsten 188 kilo esrar çıktı; 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Minibüsten 188 kilo esrar çıktı; 4 kişi tutuklandı
Komşuya tencereli darp Komşusu yüzüne tencere ile vurdu, savcılık tencereyi silah saydı Komşusundan şiddet gören Filiz Bektik: “Bu olayın cezasız kalmamasını istiyorum” “Ben 3 buçuk aylık hamileyken de saldırmıştı” Avukat Çağrı İnanç: “Karşı tarafın en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olacağız”
YEREL HABERLER Komşuya tencereli darp Komşusu yüzüne tencere ile ...
Umut'un öldüğü silahlı saldırıya 7 gözaltı
YEREL HABERLER Umut'un öldüğü silahlı saldırıya 7 gözaltı
Yüreğir’de 3 yılda 261 bin ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER Yüreğir’de 3 yılda 261 bin ton sıcak asfalt döküldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.