Yılmaz: "8 milyon fidan üreteceğiz"

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bu yıl 8 milyon adet fidan üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, Çukurova Fidanlığını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. İşletme müdürlüklerinin ve özel sektörün talepleri doğrultusunda fidan üretimlerinin devam ettiğini belirten Yılmaz, “2022 yılı üretim programımızda bulunan 7 milyon fidan üretiminin aşılarak bu yıl 8 milyon fidan üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz her fidan Yeşil Vatan'da toprakla buluşuyor. Yangından zarar gören alanların ağaçlandırılması, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları ile kamu kurumları, belediyeler, özel sektör ve kuruluşların fidan ihtiyaçları ile birlikte gelir getirici tür fidanları, tıbbi aromatik bitkilerden adaçayı, lavanta, biberiye gibi türlerin üretimlerini de arttırarak yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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