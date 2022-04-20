Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, atölyede mobilyaları yaktı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, atölyedeki mobilyalar hasar gördü.

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında, iddiaya göre, 2 katlı müstakil evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevleri görüp, dışarı çıkan iş yeri çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin su ve köpükle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Atölyenin deposundaki mobilyalar hasar görürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-04-20 16:05:27



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