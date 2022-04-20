Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)

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ANNE DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay´ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül´ü bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahar Berberci Sarıbaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Belen ilçesine getirildi. Sarıbaş'ın cenazesi Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlık Kompleksi'ne defnedildi.

EŞİYLE TELEFONDA TARTIŞMIŞ

Sarıbaş'ın İstanbul'da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesine geldiği, bir süre sonra telefonda konuşup yeniden barıştıkları belirtildi. Sarıbaş'ın İstanbul'a dönmek için hazırlık yaparken eşiyle telefonda yeniden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. (DHA)

Yaşar CERİTOĞLU/ BELEN (Hatay), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yaşar CERİTOĞLU

2022-04-20 17:24:21



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