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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

İHA

Adana'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde çobanlar tarafından ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Düzağaç Mahallesi kırsal bölgesinde çobanlar hayvanlarını otlattıkları esnada bir erkek cesedi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tanınmaz hale geldiği öğrenilen ceset, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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