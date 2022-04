Adana Demirspor, Trabzonspor maçına Avrupa hedefiyle hazırlanıyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “Hak ettiğimizi almak için son şanslarımız kullanacağız” Yunus Akgün: “Galatasaray’a döneceğim, sözleşmem 2024’e kadar orada”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçını kazanıp Avrupa’ya gitme hedeflerini devam ettirmek istediklerini söyleyerek, “Biz buraya kadar hak ederek geldik. Hak ettiğimizi almak için son şanslarımız kullanacağız” dedi. Takımın başarılı isimlerinden Yunus Akgün’de sezon sonu Galatasaray’a döneceğini yineledi.

Ligde 52 puanla 5. sırada bulunan mavilacivertli ekip, Cumartesi günü saat 20.30’da evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilere konuşan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa maçında kötü performans sergilediklerini yineledi.

Takımın genel gidişatından memnun olduğunu aktaran Montella, “Son maçı bir kenara koymak lazım öncelikle. Baktığınızda çok kötü bir performans gösterdiğimiz son bir maçımız var. Birkaç tane futbolcuyla kaybettiğimiz bir maç oldu aslında. Eylül başında birileri sizlere biz buralara geleceğiz, ligin bitimine 5 maç kala farklı hedeflerin peşinden koşuyor olacağız deseydi en pozitif konuşan kişi bile inanmazdı. Biz buraya kadar hak ederek geldik. Hak ettiğimizi almak için son şanslarımız kullanacağız. Sonuna kadar gitmeye çalışacağız” diye konuştu.



“Mağlubiyetten gelerek yolumuza devam etmeyi istiyoruz”

Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini ancak beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Montella, daha sonra şunları söyledi:

“Trabzonspor maçımız var önümüzde. Çok büyük beklentilerin olduğu bir maç hem bizim hem de onlar için. Ligin en iyi takımı olduklarını herkese gösterdiler. Birinci sıradalar. Ancak çok doğru bir zamanda geliyor bu maç bizim için. Biz bir yenilgiden geliyoruz ve tekrardan ayağa kalkmak istiyoruz. Motivasyonlar bu tarz maçlarda kendiliğinden gelir. Biz bir mağlubiyetten gelerek yolumuza devam etmeyi istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Mario Balotelli’nin eksikliğini hissedeceklerini ancak takımda ki diğer golcülere de güvendiğini söyleyen Montella, “Her zaman elimde olan futbolcularla düşünce yürütmeye alışık bir insanım. Belki 1 veya 2 maç Mario Balotelli eksik. O yüzden biz elimizdeki futbolcularla hazırlanacağız ve oynayacağız” ifadelerini kullandı.



Yunus Akgün: “Bu maçı kazanıp geçen haftaki maçı unutturmak istiyoruz”

Takımın en formda isimlerinden Yunus Akgün ise Kasımpaşa maçındaki kötü futbolu unutturmak için Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirtti. Akgün, “Geçen maç taraftarımızı ve başkanımız üzdük. Aslında iyi hazırlanmıştık maça. Ancak bunu sahaya yansıtamadık. Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım. Hocamız ‘Konsantre olmazsanız bize sıkıntı verebilir’ demişti öyle de oldu. Bu hafta Trabzonspor maçımız var. Bu maçı kazanıp geçen haftaki maçı unutturmak istiyoruz. Takımın genel olarak tek bir hedefi var. O da 5 maçımızı kazanıp Avrupa’ya gitmek. Şuan Trabzonspor şampiyonluğu bekliyor. Bizde o maçı bekliyoruz, hazırlanıyoruz. Çünkü ilk maç Trabzon’da iyi oynamamıza rağmen hak etmediğimiz bir skor almıştık. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.



“Tek hedefimiz Adana Demirspor’u Avrupa’ya götürmek”

Sezon sonu Galatasaray’a gideceğini de belirten Akgün, “Galatasaray’a döneceğim sözleşmem 2024’e kadar orada devam ediyor. Ancak şuanda onu çok düşünmüyorum. Çünkü şuanda tek hedefimiz Adana Demirspor’u Avrupa’ya götürmek. Sezon bitince oturup konuşacağız. Her takımın oyun sistemi farklı. Ben bu oyun sistemiyle Adana Demirspor’a tam uydum. Galatasaray’a gittiğimde oradaki hoca nasıl oynatacak, nasıl uyacağım göreceğiz. Trabzonspor maçını taraftarımızın desteğiyle kazanmak için sahada olacağız” şeklinde konuştu.



Joher Khadim Rassoul: “Oruç tutmanın motive edici güç olduğuna inanıyorum”

Takımın Senegalli stoperi Joher Khadim Rassoul ise Trabzonspor maçına odaklandıklarını söyledi. Rassoul, oruç tuttuğunu ve oruç tutarken motive olduğunu kaydederek, “Bizim için çok önemli bir maç olacak. Çünkü hedefimiz Avrupa’ya gitmek. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip galip gelmek istiyoruz. Oruç tutmanın benim açımdan motive edici bir güç olduğuna inanıyorum. Tanrının güç verdiğine inanıyorum. Oruç tutmaktan yana herhangi bir sorun yaşamıyorum” dedi.

