Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Samsunspor: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Adanaspor, Samsunspor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

39. dakikada orta sahada topla buluşan Fıratcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada çaprazdan rakip kaleye doğru ilerleyen Savicevic'in ceza yayına pasında Osman gelişine vurdu, top yandan çok az farkla auta gitti.

46. dakikada Roche'nin savunma arkasına attığı pasında Bruns kafayla topu ağlara gönderdi. 10

55. dakikada Adanaspor'da sağ kanattan ceza sahasına sokulan Eren'in pasında ceza yayı üzerinde Celi'in şutu kalecide kaldı.

63. dakikada Savicevic'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Tomane'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

83. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Fofana, Donkor'dan sıyrılarak son çizgiden ortasını yaptı. Top kaleci Burak'ta kaldı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cihan Aydın xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ogün Kamacı xx

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xx, Celil Yüksel xx Youssef Benasser xx (Efe Tatlı dk. 90+3 ?), Samuel Tetteh ? (Eren Karadağ dk. 8 xx, Ahmethan Köse dk. 90+5 ?), Isaac Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Amadou Ciss xx, Yohan Roche xx, İsmail Erdoğan xx, İbrahim Aksu xx (Thomas Bruns dk. 46 xx), Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Özer Soylu, Cem Özdemir, Harun Kaya, Jordan İbe, Kadir Keleş, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli,

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Ali Ülgen xx, Yunus Emre Çift xx, Fernandes Mendes xx, Vukan Savicevic xx (Cihan Kahraman dk. 80 ?), Sheldon Bateau xx (Berk Taşkın dk. 67 x), Yasin Öztekin xx (Kyamba Ngandu dk. 46 xx), Soner Gönül xx, Osman Çelik xx, Moryke Fofana xx, Hasan Kılıç xx (Junior Tallo dk. 80 ?)

Yedekler: Alp Tutar, Hüseyin Öztürk, Alaaddin Okumuş, Melih Altıkulaç, Melih Okutan, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Yücel Uyar

Gol: Thomas Bruns (dk. 46)

Sarı kartlar: Soner Gönül, Osman Çelik, Cihan Kahraman (Samsunspor)

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