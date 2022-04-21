Adanaspor - Samsunspor: 1-0

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Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)-STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Cihan Aydın, Oğuz Kaan Çalışır, Ogün Kamacı

ADANASPOR: Burak Donkor, Evren, Roche, İsmail, Celil, Bennasser (Dk.90+3 Efe), Ciss, İbrahim (Dk. 46 Bruns), Fıratcan, Tetteh (Dk.8 Eren) (Dk.90+5 Ahmethan)

SAMSUNSPOR: Nurullah Ali, Bateau (Dk. 67 Berk), Soner, Yunus, Savicevic (Dk.80 Cihan), Yasin (Dk.46 Ngandu), Hasan (Dk.80 Tallo), Fofana, Osman, Tomane

GOLLER: Dk. 46 Bruns (Adanaspor)

SARI KART: Soner, Osman, Cihan (Samsunspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.18'inci dakikada Celil'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Fıratcan, ceza sahasına girdikten sonra yerde kaldı. Fıratcan faul beklerken Eren topla buluştu. Eren'in sert şutunda top kaleci Nurullah'ta kaldı.

41'inci dakikada Samsunspor'da Savicevic, Adanaspor savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Çaprazdan kaleye doğru sokulan Savicevic, pasını Osman'a çıkarttı. Osman'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

46'ncı dakikada Adanaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Roche ortasını yaptı. Bruns'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

56'ncı dakikada Samsunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tomane'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

60'ıncı dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Fofana'nın ortasında Savicevic kafayı vurdu. Adanaspor'da Evren topu son anda çizgiden çıkarttı.

70'inci dakikada kazanılan kornerde Celil, ortaladı. Samsunspor'da Yunus'a çarpan top, kaleye yöneldi. Kaleci Nurullah son anda yaptığı müdahakeyke topu kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Samsunspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Cihan, gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Adanaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-04-21 19:23:32



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