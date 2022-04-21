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İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay’dan açıklama Akif Kemal Akay: "Hizmetlerimizden rahatsız olan bazıları bir yumurta attı"

İHA

Adana'da iftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yaptığı açıklamada, "Hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek bir yumurta attılar" dedi.

İftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Akif Kemal Akay’dan açıklama Akif Kemal Akay: "Hizmetlerimizden rahatsız olan bazıları bir yumurta attı"

Adana’da iftar programında yumurtalı saldırıya uğrayan Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yaptığı açıklamada, "Hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek bir yumurta attılar" dedi.
Seyhan Belediyesi, Dağlıoğlu Mahallesi’nde verdiği iftar programında Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a yumurtalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında açıklamalarda bulunan Akay, "Gün aşırı iftar programlarının bir tanesinde bugün tatsız bir olay yaşandı. Herhalde yapılan hizmetlerden rahatsız olan bazıları kendilerine az hizmet yapıldığını ifade ederek, saldırı demeyelim buna bir yumurta attılar. Olayın tamamı bu. Ondan sonra zaten yemeğimize devam ettik. Mahalle halkıyla birlikte bin kişiyi aşan bir topluluk içerisinde herkes bu olayı fazlasıyla protesto etti. Yapanlar da bu sırada kaçmak zorunda kaldılar" dedi.
Son olarak Akay, "Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süre içerisinde hizmetlerimizden rahatsız olanlar başka hesaplar yapanlar elbet olacaklar. Bunlar siyasetin toplumsal yapıların bir parçası maalesef, olmazsa iyi olur. Olunca da yolumuza devam edeceğiz. Bildiğimiz yol belli. Bu yoldan bizi kimse döndürme şansına da hakkına da sahip değil” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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